Подмосковье 05 декабря 2023, 18:05 Глава Подольска Артамонов навестил участников битвы за Москву Министерство социального развития Московской области

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Ветеранов, награжденных медалью «За оборону Москвы», посетили в Подольске. Мероприятия приурочены в годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с начальником Окружного управления социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области Ольгой Орловой навестили участников тех страшных событий.

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Один из таких героев — Григорий Фаерштейн. В 1941 году, будучи учеником специальной артиллерийской школы при Военной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского, он вместе с взрослыми сражался за Москву, помогая подносить снаряды старшим боевым товарищам. После окончания обучения Григорий Александрович продолжил служить в Красной армии и участвовал в боевых действиях.

Еще один удостоенной награды участник тех событий — Мария Васильевна Мельникова. Она начала работать на Московском заводе № 720 токарем, когда ей было всего 16 лет. На протяжении всей войны она продолжала трудиться и производила зенитные снаряды.

Министерство социального развития Московской области

«Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью „За оборону Москвы“, направлена на счет единовременная выплата в размере 40 тысяч рублей. К 82-й годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Отметим, что единовременная материальная помощь выплачивается ветеранам, награжденным медалью «За оборону Москвы», ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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