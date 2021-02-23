Глава подмосковного Минздрава поблагодарил военных врачей за службу Отечеству

Военных врачей поблагодарили за службу Отечеству. Слова благодарности выразила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Об этом рассказали в Instagram-аккаунте ведомства.

«День защитника Отечества — особый день в календаре. Для многих в нашей стране он — символ мужества, патриотизма, верности своему делу и Отчизне», — отметила Стригункова.

Глава ведомства уточнила, что 23 Февраля — праздник настоящих мужчин, обладающих целым рядом качеств, таких как принципиальность, отвага, сила духа.

«Особенно хочу поздравить сегодня военных врачей. Ваша жизнь неразрывно связана со служением не только здоровью людей, но и Родине», — сказала Стригункова.

Министр пожелала всем, кто с честью несет гордое звание защитника Отечества, здоровья, мира, благополучия и успехов в труде.