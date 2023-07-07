Подмосковье 07 июля 2023, 17:57 Глава подмосковного Мининвеста Зиновьева поздравила промышленников с праздником Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В первую пятницу июля в Подмосковье отмечается День работника промышленности. С профессиональным праздником поздравила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зиновьева отметила, что работа промышленного сектора и его развитие лежат в основе благополучия региона. Особая роль у обрабатывающей промышленности — это и продукты питания, и лекарства, и продукция для функционирования других производств. Таких крупных и средних предприятий в Подмосковье около 1,3 тысячи.

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«Главной ценностью любого завода всегда были и остаются люди, его сотрудники. И с этой точки зрения Подмосковье — настоящий золотой фонд кадров. Здесь работают блестящие специалисты многих и многих отраслей. Их мы сегодня и поздравляем с праздником», — сказала глава Мининвеста.

Промышленность Подмосковья — это почти полмиллиона человек. Почти каждый четвертый работающий житель региона занят именно в промышленном секторе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. По его словам, главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам.

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