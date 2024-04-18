Подмосковье 18 апреля 2024, 20:14 Глава подмосковного ГУСТ Аипова провела еженедельный штаб ГУСТ МО

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Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела общеобластной еженедельный штаб по содержанию территорий и многоквартирных домов. Главной темой обсуждения стала оценка выполнения работ в Месяц чистоты, стартовавший в апреле.

По ее словам, уборка и взрыхление газонов, мытье контейнерных площадок и различных покрытий — основные виды работ на апрель. Уже выполнено порядка 63% задач.

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«Ускориться необходимо Воскресенску, Электростали, Чехову, Подольску, Клину, Жуковскому, Кашире, Бронницам, ведь осталось 13 дней до проверки территорий по чек-листу», — отметила Аипова.

Команда ГУСТ Московской области продолжает привлекать сотрудников в штаты МБУ городских округов. С марта трудоустроились 385 дворников, 48 механизаторов, 17 водителей.

«Однако порой специалисты кадровых служб МБУ совершают типичные ошибки. Так, на этой неделе во Фрязине кадровик не обработала информацию и не перезвонила откликнувшимся. Мы отслеживаем и пресекаем подобные эпизоды, потому что тема привлечения квалифицированных кадров — залог чистоты территорий», — добавила Аипова.

Кроме того, на совещании отметили результаты отработки заявок, поступивших в ЕДС МО за прошедшую неделю. Управляющим организациям напомнили, что скорость отработки очень важна, но не стоит забывать и о качестве.

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