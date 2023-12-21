Важное 21 декабря 2023, 18:19 «Задача — забота и внимание». Глава Подмосковья вручил героям награды на премии «Мы рядом» Андрей Воробьев вручил награды на премии «Мы рядом» в Подмосковье

Читать 360tv в

Каждое время приносит свои вызовы и сложности. Сейчас в истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьей, отметил на премии «Мы рядом» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он вручил награды тем, чьи мужество, сила, героизм не знали границ при совершении поступков, достойных наград.

«Сегодня я здесь для того, чтобы от имени президента вручить, к сожалению, посмертно две звезды Героя нашим бойцам — 45-й бригаде специального назначения. Здесь присутствуют семьи наших героев. 45-я бригада — единое братство. Ребята, которых мы опекаем. В самые первые дни они взяли на себя серьезный удар и по сей день находятся на передовой. И орден Мужества — тоже, к сожалению, посмертно — добровольцу, парню, герою из [отряда] „Барс“», — сказал губернатор.

Реклама

Указом президента за проявленные героизм и мужество звание Героя России посмертно присвоили гвардии старшему прапорщику Александру Сычеву. Знак особого отличия и медаль вручили супруге погибшего Ирине Сычевой.

Постановлением губернатора Московской области орденом за доблесть и мужество посмертно наградили рядового Андрея Мирзояна. Награду вручили супруге погибшего Анне-Марии Коноваловой.

«Есть еще одна история, она из Наро-Фоминска. Сын ушел на СВО, а его отец с первого дня делает все, чтобы помогать передовой. Он занялся сборкой дронов, а мама — Людмила Александровна — с первого дня создала группу, которая тоже делает все необходимое для помощи нашим бойцам. Эту премию я хочу вручить этой семье», — сказал Андрей Воробьев.

Он поблагодарил всех, кто помогает военнослужащим и их семьям.

В каждом городе мы понимаем, что наша задача — максимальное внимание и заботу оказывать всем семьям. Мы очень будем стараться. Андрей Воробьев

Вместе с тем губернатор рассказал, что история и смысл премии заключаются в том, что «в мире всегда есть добрые, заботливые и неравнодушные люди, семьи, организации».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».