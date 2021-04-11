Глава Подмосковья рассказал о своей поездке на Байконур

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как однажды ездил на космодром Байконур наблюдать за запуском ракеты. Глава Подмосковья написал об этом на своей странице в Instagram.

Воробьев рассказал, что ездил на Байконур, потому что для него было важно и полезно посмотреть, как все устроено.

«Слушать рассказы героев нашего Звездного Городка о полетах — особенное удовольствие. Борис Валентинович Волынов, например, входил в самый первый отряд космонавтов, дружил и работал с Гагариным, играл с ним в волейбол», — сообщил он.

Губернатор Подмосковья отметил, что для всех космонавтов 12 апреля — не только профессиональный праздник, но и святой день. Воробьев поздравил всех с 60-летием первого полета человека в космос.

«С наступающим юбилеем!» — написал Воробьев.

Подмосковье ранее включили в топ-3 российских регионов по количеству космонавтов. Звездный Городок при этом признали самым космическим населенным пунктом в РФ. Там открылась выставка картин дважды Героя Советского Союза Владимира Джанибекова, который пять раз летал в космос.