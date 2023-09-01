Подмосковье 01 сентября 2023, 16:16 Глава Подмосковья рассказал о привлечении педагогов в школы Пресс-служба губернатора Андрея Воробьева

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В Подмосковье ведется большая работа по привлечению учителей в школы. С открытием в регионе новых образовательных учреждений этот вопрос становится еще актуальнее. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Беседу транслировали на телеканале «Россия 24».

«У нас текучка крайне низкая по учителям, но коли мы открываем новые школы, ясно, что нужно искать. Вот Ирина Александровна у нас из академии наук, она преподает химию. Анна Николаевна — молодой директор, большим коллективом управляет, возглавляет школу, которую мы сегодня открыли», — подчеркнул Воробьев.

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Директор нового образовательного центра «Багратион» в Одинцове Анна Семирова рассказала, что школа является не только долгожданной для жителей, но и самой большой в Московской области. Четырехэтажное здание рассчитано на 2,2 тысячи обучающихся.

«Дети у нас будут посещать классы IT, инженерные классы, медицинские классы, филологические классы и предпринимательские. Мы охватили дополнительное образование — как спортивной направленности, так и художественно-эстетической», — добавила Семирова.

По ее словам, свободное от занятий время школьники смогут проводить в библиотеке с читальным залом и IT-кабинетом. Директор подчеркнул, что дети с нетерпением ждут начала занятий.

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