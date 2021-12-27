Глава Подмосковья призвал уделить внимание паркам этой снежной зимой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал внимательно отнестись к тому, что связано с парковыми зонами столицы. Об этом он заявил на ВКС с зампредами подмосковного правительства.

«Наступают новогодние каникулы буквально через несколько дней. И мы видим, какое большое количество людей — жителей, гостей — находятся на территории Подмосковья. Зима снежная, прекрасная погода. И мы видим огромный запрос на парки, лыжню», — цитирует главу региона «360».

Воробьев подчеркнул, что к этому направлению работы следует отнестись особенно внимательно.

Кроме того, губернатор напомнил о том, что состоялась поставка техники дорожным службам, и заявил, что в январе следует ждать еще одной.

Кроме того, приоритетной задачей Воробьев назвал здравоохранение, сославшись при этом на требования российского президента Владимира Путина, озвученные на недавней пресс-конференции. По его словам, жителей надо убеждать вакцинироваться, власти должны оказывать людям внимание, проявлять заботу.