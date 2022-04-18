Глава Подмосковья призвал донести до бизнеса информацию о новых мерах поддержки

Глава Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до каждой территории региона информацию о действующих мерах поддержки бизнеса. Он прокомментировал доклад министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой, прозвучавший на заседании правительства Московской области 18 апреля.

«Важно, чтобы на каждой территории всю эту информацию предприниматели знали. Я вижу, что на оборудование распространяются очень серьезные меры поддержки, когда покупаешь его. Все это сейчас, как, впрочем, и всегда, необходимо», — подчеркнул Воробьев.

Зиновьева рассказала о нескольких блоках поддержки предпринимателей в регионе. Как отметила министр, одно из главных направлений — поддержка импортозамещения. В этой сфере, по ее словам, порядка 40 проектов «находятся в разработке, в разной степени готовности».

На получение льготного займа Фонда развития промышленности России отправили 10 заявок, одна из которых уже одобрена. На получение земельного участка за один рубль заявилась 21 компания, для 15 уже подобрали земельные участки, добавила она. По словам Зиновьевой, уже на следующей неделе планируется заключение первых договоров. В частности, три компании Московской области — «Тонар», «Шатура» и «Щелково Агрохим» — получили льготные кредиты банков. Они могут приступить к реализации проектов импортозамещения.

На предоставление кредитных каникул за три недели подано 6,5 тысячи заявок на общую сумму 65 миллиардов рублей. Уже одобрено 2,5 тысячи заявок. Льготные кредиты на совокупную сумму 16,6 миллиарда рублей получил 1921 предприниматель.

«Сегодня это 18% от нашего общего пула компаний малого и среднего бизнеса, которые кредитуются. Наша задача — всем, кто может претендовать на отсрочки и рассрочки, их предоставить», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Поддержку предпринимателям также оказывают областные фонды для малого бизнеса, фонд микрофинансирования и гарантийный. Там, как отметила Зиновьева, можно получить льготный заем или поручительство для банка.

«Мы подвели итоги за первый квартал. У нас предоставлено практически 198 льготных займов на 228 миллионов рублей и 52 поручительства, что позволило нашим компаниям привлечь себе кредиты на сумму более двух миллиардов рублей», — сообщила Зиновьева.

Она напомнила, что на федеральном уровне для малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по упрощенной системе налогообложения (УСНО) на шесть месяцев.

Еще одна мера — отсрочка по программе «ФОТ 3.0». Во время пандемии по программе «ФОТ 2.0» кредиты на поддержку зарплаты сотрудников получали 579 компаний в Московской области. Новая программа подразумевает отсрочку на погашение кредита на полгода.

Три новые меры поддержки появились в IT-отрасли: снижение ставки налога УСНО, налога на имущество (на 50%) и установление пониженного коэффициента арендной платы.

«Мы адресно до каждой компании эту информацию доведем. Банки тоже знают — нужно будет только обратиться в компанию, и вам предоставят договор о пролонгации», — подытожила Зиновьева.