Губернатор Подмосковья признался, в каких ситуациях матерится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев иногда ругается матом — особенно когда занимается спортом. В этом он признался в интервью тиктокеру Арине Ростовской.

По мнению Воробьева, мат — часть жизни и языка. Губернатор считает, что нецензурной лексикой иногда можно выражать лишь свои эмоции, а не оскорблять или унижать других людей.

«Это неотъемлемая часть русского языка, передающая эмоцию ярко, коротко и доходчиво. Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека. <…> Должен признаться, да, матерюсь. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте», — сказал глава региона.

При этом Андрей Воробьев старается в своей жизни не совершать поступков, за которые ему было бы стыдно.

«Но в жизни каждого человека, уверен, такие моменты есть», — заключил он.