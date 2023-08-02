Важное 02 августа 2023, 18:00 Служба сильных мужчин и элегантных женщин. Губернатор Подмосковья поздравил ВДВ с праздником Андрей Воробьев поздравил военнослужащих Подмосковья с Днем ВДВ Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковная отдельная гвардейская бригада управления ВДВ — в своем роде уникальное соединение. Это связисты и десантники одновременно, а ее украшение — свыше 100 женщин. С цветами в День Воздушно-десантных войск их навестил губернатор Андрей Воробьев, он поздравил всех военнослужащих.

Тактическое соединение находится в городском округе Щелково. Там выполняют задачи по посадке самолетов с десантниками, налаживанию связи и навигации авиационной техники, в том числе в зоне СВО.

Губернатор поздравил военнослужащих и в их лице всех, кто причастен к Воздушно-десантным войскам.

Я хочу поблагодарить вас и всех, кто находится сегодня на выполнении боевых задач. Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами: кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления, которые свойственны ВДВ. Андрей Воробьев

В бригаде управления ВДВ военнослужащие проходят регулярные занятия по стрельбе, марш-броски, преодолевают полосы препятствий, изучают приемы рукопашного боя и владения оружием.

«Где бы я ни был, всегда заметно, как командиры и рядовые выполняют общую задачу. И мне кажется, что в этом братстве, в этом уважительном отношении друг к другу и есть успех наших Воздушно-десантных войск», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Уникальность бригады заключается и в том, что в ней служат свыше 100 женщин. Например, укладчик парашютов Елизавета Третьякова поделилась, что пребывает здесь уже три года, подписала контракт.

Можно сказать, что любовь к парашютным прыжкам и привела в вооруженные силы. Я участник сборной России по парашютному спорту и многих соревнований по воинскому многоборью. Елизавета Третьякова

Временно исполняющий обязанности командира бригады гвардии подполковник Александр Панфилов поблагодарил губернатора за визит.

«Спасибо, Андрей Юрьевич, за то, что, несмотря на ваш плотный график, вы нашли время и приехали поздравить личный состав бригады», — сказал он.

В День ВДВ состоялось торжественное построение, где собрали ветеранов войск, вручили награды и провели концерт.

«Хочу пожелать всем здоровья и чтобы те задачи, которые стоят, были успешно выполнены. Вы на нас можете рассчитывать, мы всегда будем стараться вам помогать», — подытожил Андрей Воробьев.

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