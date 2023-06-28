Подмосковье 28 июня 2023, 12:30 «Учит щедрости и милосердию». Глава Подмосковья поздравил мусульман с Курбан-байрамом Губернатор Подмосковья поздравил мусульман с Курбан-байрамом

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Курбан-байрам — один из главных исламских праздников, напоминающий о высоких духовных ценностях, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил мусульман, пожелав здоровья и благополучия в семьях.

Курбан-байрам отмечают 28 июня. По словам Андрея Воробьева, этот праздник традиционно вдохновляет на добрые дела.

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«Уважаемые мусульмане Подмосковья, поздравляю с праздником Курбан-байрам! Это один из главных исламских праздников. Он укрепляет нравственные начала в жизни, учит душевной щедрости и милосердию, дарит радость общения с близкими», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, забота, благотворительность и взаимная поддержка — традиции, которым неизменно следуют мусульмане.

Губернатор подчеркнул, что в условиях СВО мусульмане многое делают для помощи бойцам: собирают гуманитарную помощь и отправляют ее на передовую, оказываю духовную поддержку.

Пусть ваши молитвы хранят наших защитников, придают им уверенности и сил. Желаю вам здоровья, благополучия, взаимопонимания в семьях, успехов в работе и удачи во всех добрых начинаниях. Андрей Воробьев.

Ранее мы опубликовали список мест, где в Московской области организуют праздничные молитвы в Курбан-байрам.

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