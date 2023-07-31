Важное 31 июля 2023, 12:52 Губернатор Подмосковья поручил разобраться в перебоях с водой в нескольких округах Пресс-служба губернатора Московской области

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Приближается отопительный сезон — в преддверии его начала губернатор Андрей Воробьев поручил проверить все обращения по ЖКХ в Подмосковье, прежде всего по водоснабжению. Сейчас в некоторых городских округах есть перебои в подаче воды из-за аварий на сетях.

На прошлой неделе в Подмосковье были дожди — состояние кровель и всех коммунальных систем вышло на первый план, подчеркнул губернатор.

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«Я дал поручение проанализировать обращения по воде, кровлям и так далее. Хочу еще раз обратить внимание по поводу воды. Где-то нет горячей, где-то холодной воды, где-то — перебои», — сказал Андрей Воробьев на заседании правительства.

Он поручил главам городских округов и профильным министрам отработать обращения и устранить неполадки на сетях, которые справедливо тревожат жителей в преддверии отопительного сезона. Люди жалуются на отключения из-за аварий, ржавчину и запах примесей.

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