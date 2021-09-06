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    06 сентября 2021, 12:35

    Глава Подмосковья поручил рассказать молодежи о «Пушкинской карте»

    Александр Блинов, Анастасия Калинина

    В Московской области молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может оформить «Пушкинскую карту» для оплаты посещения музеев и театров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал довести эту информацию до всех, на кого распространяется программа.

    Глава Подмосковья поручил рассказать молодежи о «Пушкинской карте»

    «При оформлении специальной карты на „Госуслугах“ ребята получат по три тысячи рублей для того, чтобы посещать музеи, театры. Все то, что связано с культурой, искусством. Также очень важно, чтобы информация была доведена до всех, кто ей может воспользоваться», — заявил Воробьев.

    Программа «Пушкинская карта» заработала с 1 сентября. В Подмосковье картой можно воспользоваться в 47 учреждениях культуры. Все они указаны на карты, опубликованной на сайте правительства региона.

    Деньги на «Пушкинскую карту» будут начислять каждый год. Ранее «360» подробно рассказал о том, как молодые люди могут потратить деньги на билеты, сколько средств на это выделено государством, а также как оформить карту.

    Выбрать мероприятие для посещения можно в специальном мобильном приложении или на сайте «Культура.рф».