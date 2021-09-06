Глава Подмосковья поручил рассказать молодежи о «Пушкинской карте»

В Московской области молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может оформить «Пушкинскую карту» для оплаты посещения музеев и театров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал довести эту информацию до всех, на кого распространяется программа.

«При оформлении специальной карты на „Госуслугах“ ребята получат по три тысячи рублей для того, чтобы посещать музеи, театры. Все то, что связано с культурой, искусством. Также очень важно, чтобы информация была доведена до всех, кто ей может воспользоваться», — заявил Воробьев.

Программа «Пушкинская карта» заработала с 1 сентября. В Подмосковье картой можно воспользоваться в 47 учреждениях культуры. Все они указаны на карты, опубликованной на сайте правительства региона.

Деньги на «Пушкинскую карту» будут начислять каждый год. Ранее «360» подробно рассказал о том, как молодые люди могут потратить деньги на билеты, сколько средств на это выделено государством, а также как оформить карту.

Выбрать мероприятие для посещения можно в специальном мобильном приложении или на сайте «Культура.рф».