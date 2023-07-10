Подмосковье 10 июля 2023, 15:42 Глава Подмосковья поблагодарил Минпромторг за общую работу для поддержки предпринимателей

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Минпромторг за тесное сотрудничество для поддержки предпринимателей. Вместе с министерством в области развивают, например, промышленную ипотеку и формат light industrial — выдачу готовых площадок для бизнеса.

«Ваша вовлеченность, Денис Валентинович (Мантуров — министр промышленности и торговли России — прим. ред.) и всей команды позволяет решать очень важные задачи. Пример — Фонд развития промышленности: мы получили 32 миллиарда рублей и реализуем сейчас 33 проекта», — отметил Андрей Воробьев.

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Об этом он сообщил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где огласили российский рейтинг по эффективности промышленной политики. Подмосковье поднялось на второе место.

«Вторая тема — „Подмосковье-индастриал“, промышленная ипотека. Это то, что мы также сделали вместе. Такие примеры нацеливают на дальнейшее развитие и рост, который нам сейчас крайне необходим», — добавил губернатор.

Каждый год Минпромторг России составляет рейтинг регионов по эффективности промышленной политики. Его рассчитывают по 38 показателям, разделенным на пять блоков.

Подмосковье обошло Башкортостан и уступило Москве. По словам Андрея Воробьева, в этом «большая заслуга инвесторов и промышленных предприятий, которые развиваются».

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