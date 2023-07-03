Подмосковье 03 июля 2023, 12:19 Глава Подмосковья поблагодарил ГИБДД за эффективную службу и поздравил с праздником

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День ГИБДД каждый год отмечают в России 3 июля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех автоинспекторов, поблагодарив за эффективную службу и ответственную вовлеченность во все, что связано с безопасностью на дорогах.

Он отметил, что в Московской области работает большая команда ГИБДД — около шести тысяч сотрудников.

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«В каждом населенном пункте, на большом количестве федеральных, региональных, муниципальных дорог несут службу наши коллеги. И от эффективности, технологичности их работы, от вовлеченности в те или иные ситуации зависят, прежде всего, безопасность, комфорт», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил начальника МВД по Московской области Виктора Паукова и в его лице всех, кто причастен к профессии, за профессионализм и добросовестную службу.

Хочу поблагодарить всех, а это порядка шести тысяч сотрудников, и отметить, что на протяжении долгого времени мы стараемся находить умные решения, чтобы снизить травматизм, аварийность на дорогах. Андрей Воробьев

По словам главы Подмосковья, снижение количества ДТП наблюдается каждый год. Все, что касается безопасности, имеет определяющее значение, подчеркнул Воробьев.

«С недавнего времени оснащенные, оборудованные видеонаблюдением автомагистрали имеют еще и другие универсальные назначения. Начиная от мусора и заканчивая борьбой с терроризмом. Мы и дальше продолжим сотрудничество, взаимодействие, чтобы соответствовать духу времени», — заключил он.

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