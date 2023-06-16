Важное 16 июня 2023, 12:36 «Всегда думаешь, что нового внедрить». Глава Подмосковья — об обмене опытом с регионами Губернатор Подмосковья рассказал об обмене опытом с другими регионами

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Лучшие рабочие практики и методики есть в каждом регионе России, будь то Москва или Чукотка, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Благодаря Агентству стратегических инициатив обмен опытом, по его словам, становится эффективнее.

На полях Петербургского международного экономического форума огласили национальный рейтинг по инвестиционному климату, и Подмосковье второй год подряд вошло в топ-3 регионов России.

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«Главное достижение — то, что АСИ под руководством Светланы Витальевны и команды делает из всех нас партнеров. Лучшие практики, которые существуют, — они присутствуют в каждом регионе: Москва или Чукотка», — отметил Андрей Воробьев.

Он поблагодарил Агентство стратегических инициатив за то, что дает возможность регионам обмениваться лучшими наработками.

Годы, как мы видим, летят очень быстро, и всегда думаешь, с чем выйти в следующем году, что нового ты внедришь. Андрей Воробьев

Он добавил, что Подмосковье и дальше будет разрабатывать удобные сервисы совместно с Росреестром и Роскадастром.

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