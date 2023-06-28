Важное 28 июня 2023, 17:51 «Печальная история заканчивается». Глава Подмосковья — о ключах для дольщиков в Пушкино Андрей Воробьев: дольщики ЖК «Пушкарь» начнут получать ключи в августе

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Дольщики жилого комплекса «Пушкарь» в Подмосковье начнут получать ключи от квартир в августе. Готовность всех новостроек достигла 98%. По словам губернатора Андрея Воробьева, вскоре «печальная история, которая досталась нам в наследство, заканчивается». Жильем обеспечат 296 человек.

«Я приехал сюда для того, чтобы убедиться, что у нас все готово к сдаче. Мы можем рассчитывать, что в августе люди уже начнут получать ключи. Так что печальная история, которая досталась нам в наследство, заканчивается», — сказал глава Подмосковья.

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Дольщики этого жилого комплекса ждут ключи от квартир с 2018 года. Застройщик не справился с задачей и обанкротился. За проект взялся Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья.

К концу этого года у нас в Подмосковье обманутых дольщиков не будет. Большие ресурсы для этого предусматриваем. Андрей Воробьев

По его словам, основная задача теперь в том, чтобы фонд, который достраивает жилой комплекс «Пушкарь», сделал все своевременно и по уму.

«На сегодняшний день идет финальная стадия благоустройства и подготовка документов к сдаче. Здесь 296 дольщиков, 734 квартиры, 176 из них — с отделкой», — сказал генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Подмосковья Вячеслав Бетин.

По его словам, сотрудники фонда каждый месяц проводят встречи с инициативной группой дольщиков.

«Для нас очень важна ответная реакция, обратная связь», — подчеркнул он.

Просьба от жителей

На встрече с губернатором жители попросили сделать остановку транспорта в пешей доступности от жилого комплекса, тротуары до светофора и до Ярославского шоссе, а также обеспечить ограждение от дороги на участке, где один из домов стоит близко к федеральной трассе.

«Я попрошу главу Максима Валерьевича Красноцветова приехать на вручение ключей и, соответственно, наказы — остановки, тротуары, насущные вопросы — собрать. Все мероприятия, связанные с безопасностью и удобством, обсудим», — ответил губернатор.

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