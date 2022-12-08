Подмосковье 08 декабря 2022, 16:44 Глава Павловского Посада проверил капитальный ремонт школы № 18

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В школе № 18 в Павловском Посаде впервые за 85 лет идет капитальный ремонт. Строители находятся на объекте уже семь месяцев. Ход работ проверил глава округа Денис Семенов.

Провести масштабные работы в школе стало возможным благодаря государственной программе «Образование Подмосковья». Строители уже заменили межэтажные перекрытия, оштукатурили стены, установили оконные блоки, сделали кровлю. Ремонт идет с опережением графика.

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Осталось выполнить внутренние работы и завезти новую мебель. Это уже планы следующего года. После открытия отремонтированной школы в Павловском Посаде будет полностью ликвидирована вторая смена.

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Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов также посетил деревни Крупино и Алферово, где к открытию готовятся катки. Атмосфера праздника уже чувствуется на улицах и в скверах Павловского Посада. Здесь появляются новогодние инсталляции.

«На данный момент на центральной площади установлена главная ель города. Также ели устанавливаются у домов культуры, на общественных пространствах, заливаются катки, зажигается праздничная иллюминация, создается праздничное настроение нашим горожанам. К 15-му числу все мероприятия по подготовке к новогодним праздникам будут завершены», — рассказал заместитель главы городского округа Павловский Посад Андрей Морев.

В Новый год и праздничные дни для детей будут организованы развлекательные мероприятия. А вот программы для взрослых и салюта в новогоднюю ночь не будет. Павловский Посад одним из первых в Подмосковье отказался от массовых мероприятий. Все сэкономленные средства будут отправлены на поддержку наших военнослужащих, участвующих в специально военной операции.

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