Подмосковье 26 ноября 2022, 23:16 Глава Павловского Посада проверил качество питания в школе № 9

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Проверки питания в школах Павловского Посада проходят на регулярной основе. Убедиться в том, что в школе № 9 все вкусно и соответствует стандартам, приехал глава округа Денис Семенов. Он осмотрел школьную столовую и пищеблок, пообщался с поварами и представителями компании, которая занимается организацией школьного питания.

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В столовой есть специальные ящики, куда ребята пишут свои отзывы о блюдах. Такой формат взаимодействия помогает только улучшать школьное питание.

«Больше всего мне тут нравится рисовая каша. Она сладенькая, вкусная. Хотелось бы добавить еще каких-нибудь каш и побольше омлета», — поделилась учащаяся 4 класса «А» средней школы № 9 Яна Маркова.

Также Денис Семенов посетил еще одно образовательное учреждение — среднюю школу № 11 в Больших Дворах. Здесь глава провел неформальную встречу со старшеклассниками. В домашней обстановке ребята задавали волнующие их вопросы, они касались увлечений, дружбы и политической ситуации в стране.

На прощание Денис Семенов посоветовал ученикам больше читать, делать упор на то, что им действительно интересно и наслаждаться прекрасными школьными годами.

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