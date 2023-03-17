Подмосковье 17 марта 2023, 12:46 Глава Павловского Посада поздравил заключивших брак участников СВО

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Двое участников СВО из Павловского Посада женились на своих спутницах во время отпуска. Поздравил молодоженов с этим важным решением глава округа.

Александр хотел жениться на своей девушке Яне еще до мобилизации, но после получения повестки планы пришлось изменить. Как только Александру дали отпуск, Яна не побоялась трудностей и приехала за женихом в зону СВО на машине сама. Молодые люди решили расписаться в родном городе.

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Еще одни молодожены Ольга и Андрей заключили брак всего несколько дней назад. Молодой человек был мобилизован 24 сентября. Находясь в зоне СВО, он принял решение, что, как только вернется в родной город, сразу же поведет любимую в ЗАГС. Вскоре новоиспеченный муж снова отправится на спецоперацию, а Ольга будет ждать его дома.

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Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов лично поздравил пары с бракосочетанием, пожелал крепкого семейного счастья и вручил полезные в домашнем хозяйстве подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил сертификат на трехкомнатную квартиру семье добровольца СВО из Подольска. После ранения мужчина прошел лечение в госпитале и вернулся домой, где его ждали жена и двое сыновей. Вскоре он вновь отправится на службу.

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