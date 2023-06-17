Подмосковье 17 июня 2023, 13:39 Глава Павловского Посада подвел итоги социально-экономического развития округа в 2022 году

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Глава Павловского Посада Денис Семенов подвел итоги социально-экономического развития округа за 2022 год. По его словам, более 400 местных жителей в числе первых отправились в зону СВО. Бойцам и их семьям оказывают всестороннюю поддержку и помощь.

Большую часть доходов округа направили в социальную сферу. В муниципалитете открыли новую школу на 1,1 тысячи мест, на месте заброшенного пустыря появился стадион, построили социально-реабилитационный центр, отремонтировали отделения Центральной районной больницы, подстанцию скорой помощи, кожно-венерологический диспансер и другие объекты. В медицинские учреждения поступило новое современное оборудование.

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Также городской округ активно участвует во всех государственных и региональных программах по поддержке многодетных семей, пенсионеров, лиц, попавших в сложные жизненные ситуации. В 2022 году 13 павловопосадских семей переселили из аварийного жилья в новое, 15 детей-сирот получили ключи от своих первых квартир. Еще три многодетные и 13 молодых семей улучшили свои жилищные условия.

В Павловском Посаде продолжается строительство производственно-складского комплекса гофрокомбината, модернизация производства кондитерских изделий КДВ, появятся новые мощности для производства замороженных продуктов «Элика».

Также в округе привели в порядок 25 километров дорог, обустроили новые парковки, пешеходные переходы, установили дорожные ограждения и светофоры, закупили современную спецтехнику.

По программе «Сто прудов и озер» в муниципалитете расчистили водоемы, появился новый сквер «Лукоморье».

«Под лежачий камень вода не течет — гласит народная мудрость. Шаг за шагом мы кропотливо вместе с нашими жителями делаем свою работу, чтобы городской округ преображался», — заявил глава округа Денис Семенов.

С начала года экономика Подмосковья выросла на 12,3%. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

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