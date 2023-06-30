30 июня 2023, 10:24
Глава Павловского Посада передал бойцам СВО автомобиль и оборудование
Гуманитарный конвой отправили из Павловского Посада в зону СВО. Глава округа Денис Семенов и волонтеры встретились с бойцами, передали им автомобиль и оборудование.
Гуманитарный конвой по пути в зону СВО заехал в Курскую область, чтобы почтить память погибших героев в годы Великой Отечественной войны. После глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с волонтерами направились к бойцам СВО.
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Участникам спецоперации привезли автомобили, броню, обвесы на оружие, новые рации, тепловизоры и другое спецоборудование на сумму 6,5 миллионов рублей. Все это закупили на средства жителей Павловского Посада и Электрогорска.
Кроме того, бойцам передали посылки от родных и близких. Глава округа вручим им также шевроны и флаг родного Павловского Посада.
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Волонтеры
Павловский посад
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