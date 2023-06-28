Подмосковье 28 июня 2023, 12:01 Глава Орехово-Зуевского округа наградил лучших выпускников школ

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Выпускной прошел в Орехово-Зуеве. Глава округа наградил отличников учебы, победителей и призеров олимпиад, фестивалей и конкурсов, активистов, спортсменов и талантливых ребят.

Попрощаться со школой на набережной Клязьмы собрались выпускники из Орехово-Зуевского округа. Там установили фотозоны, интерактивные площадки и тематические зоны. Для ребят организовали огненное и велосипедное шоу, а также флайборд-шоу на воде.

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«Я хочу вам пожелать — каждому сегодня — веселиться и отдыхать ровно так, как с полной самоотдачей вы грызли гранит науки», — сказал депутат Госдумы Геннадий Панин.

Традиционный вальс выпускников начался с фейерверка из конфетти.

«Желаю каждому из вас поступить в то учебное заведение, о котором вы мечтаете, тем самым создав фундамент своей уже взрослой жизни», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

После торжественной части были танцы до рассвета и красочный салют.

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