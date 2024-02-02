Подмосковье 02 февраля 2024, 21:04 Глава округа Воскресенск оценил модернизацию цехов компании «НПО АСТА» Unsplash

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Воскресенское предприятие «НПО АСТА» расширяет производство. Модернизированные цеха выпустят новую линейку регуляторов давления для систем теплоснабжения ЖКХ и промышленных заводов.

В цехе механической обработки будут изготавливать регулирующие и предохранительные клапаны, а также крупную запорную арматуру.

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На производстве введен в работу фрезерный станок, весом 29 тонн, с возможностью обработки крупногабаритных деталей, — рассказал заместитель генерального директора по производству Александр Яркин.

Новейшие современные станки требуют квалифицированных специалистов. Компания сотрудничает с Воскресенским колледжем, проводит стажировки для студентов и обучает будущих сотрудников.

«Вот это самое главное, чтобы молодежь оставалась в округе и никуда не уезжала», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В прошлом году предприятие отгрузило продукции на 760 миллионов рублей, а в следующем — запланировано 2 миллиарда.

На сегодняшний день на предприятии трудится 250 сотрудников. Активное наращивание производственных мощностей позволяет каждый месяц выпускает по несколько новых продуктов.

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