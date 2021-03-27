Алевтина Колесникова стала главной победительницей конкурса «Мамочка-люберчаночка — 2021». Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил финалисток на своей странице во «ВКонтакте».

Конкурс «Мамочка-люберчаночка» проводится уже пятый год. В этот раз на него было подано рекордное количество заявок — проявить свои творческие навыки вызвались 80 матерей из Люберец, из которых отобрали 25 финалисток.

Алевтина Колесникова стала обладательницей главного титула. Второе место заняла Евгения Чучина, а бронзу получила Мария Шашкова.

Источник фото: «ВКонтакте», страница Владимира Ружицкого

«Поздравляю победительниц! Каждая из вас красива и любима, проигравших в этом конкурсе нет! От всего сердца желаю вам и вашим семьям весеннего настроения, любви, мира и добра!» — написал Ружицкий.

Глава городского округа отдельно выразил благодарность сообществу «Мама офлайн», которое выступило организатором мероприятия. Ружицкий отметил, что клуб активных мам из Люберец неслучайно удостоили премией губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мы рядом».