Глава округа помог химчанке отремонтировать сгоревшую дотла квартиру

Ремонт в сгоревшей квартире химчанки Светланы Мжельской завершен. Женщина обратилась к главе городского округа Химки Дмитрию Волошину с просьбой о помощи.

В июне 2021 года у соседей Светланы произошел пожар. Квартира врача-стоматолога Светланы Мжельской сильно пострадала и несколько месяцев женщина пыталась отремонтировать ее самостоятельно. Страховка покрыла только часть расходов, но на полное восстановление жилья денег не хватило. В декабре 2021 года Светлана записалась на прием к главе Химок Дмитрию Волошину и попросила его помочь с ремонтом.

«Я считала, что Дмитрий Владимирович очень занят городскими вопросами. Я просто боялась и стеснялась его беспокоить. Тяжело было. Очень тяжелая минута была в моей жизни. Это был крик о помощи. Дмитрий Владимирович единственный человек, который мне помог», — рассказала Светлана Павловна.

Глава Химок поручил управляющей компании помочь женщине с ремонтом. Основные расходы взял на себя «Жилищник». Компания также провела ремонт поврежденных электросетей и замену необходимого сантехнического оборудования в квартире.

«Два месяца шли подготовительные работы, составлялась смета. Все согласовывали со мной. Цвет обоев, двери — это все мой выбор», — рассказала Светлана.

К началу апреля управляющая компания завершила все работы. Сейчас хозяйка квартиры занимается подбором мебели и планирует ее расстановку в отремонтированном жилье.