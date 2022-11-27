Подмосковье 27 ноября 2022, 21:37 Глава округа Котельники поздравил самых активных многодетных мам с их праздником

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В Котельниках в канун Дня матери многодетные и активные мамы встретились с главой округа Сергеем Жигалкиным и депутатом Госдумы Романом Терюшковым. В уютной обстановке, за чашкой чая многодетные мамы делились секретами воспитания, рассказывали жизненные ситуации, а дети поделились своими успехами в учебе и спорте.

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«У нас есть очень хороший советский фильм „Завтра была война“, и главный герой Сергея Никоненко говорит очень важные слова: „У настоящего мужчины в жизни должно быть две женщины — это его мать и мать его детей“. В этой фразе заключен, мне кажется, весь смысл в жизни любого мужчины. Я желаю нашим мамам, чтобы их окружали только настоящие мужчины», — сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

Многодетные мамы получили благодарственные письма от Романа Терюшкова, цветы и подарки от главы городского округа. Также для собравшихся выступили воспитанники детского сада «Маргаритка».

Ранее губернатор Подмосковья поздравил мам участников СВО с Днем матери.

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