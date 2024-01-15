Подмосковье 15 января 2024, 20:23 Глава Одинцовского округа вручил семьям погибших бойцов СВО сертификаты на 500 тысяч рублей пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Военнослужащие из Одинцова Александр Сычев и Георгий Белкин погибли при исполнении в зоне проведения специальной военной операции. Глава муниципалитета встретился с их семьями и вручил денежные сертификаты на 500 тысяч рублей.

В семье Сычевых четверо детей. Мальчики занимаются футболом, девочки-двойняшки ходят на танцы. В августе глава семьи Александр Сычев погиб в зоне проведения специальной военной операции.

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«Наша семья любила путешествовать. Муж мой — самый лучший семьянин. Он очень любил играть с детьми, гулять. Я каждый раз готова говорить слова благодарности, потому что, если бы не эта поддержка и забота, наверное, тяжелее было бы все это перенести», — рассказала вдова военнослужащего Ирина Сычева.

Деньги для семей погибших бойцов собрали на благотворительной акции «Белый цветок», в рамках которой организовали продажу сувениров ручной работы.

Завершилась торжественная передача денежных сертификатов чаепитием. Глава муниципалитета в очередной раз подчеркнул, что округ всегда готов оказать помощь семьям военнослужащих.

«Мира, добра, благополучия. Пусть ваши детишки растут и познают мир, а ребятам постарше, которые уже ходят в школу, я желаю успешной интересной учебы, радости от общения со сверстниками», — сказал семьям глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее семью навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал оказывать поддержку супруге и детям военного.

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