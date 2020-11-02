Глава Одинцовского округа рассказал о ситуации с очистными сооружениями

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отчитался по очистке Ромашковского пруда. По его словам, процедура банкротства предприятия завершится в январе 2021 года.

«Я коротко доложу о ситуации с очистными сооружениями в жилом комплексе „Западное Кунцево“.<…> Очистные, о которых идет речь, были построены в 2014 году. В настоящий момент их собственник находится в стадии банкротства. И буквально с конца 2019 года по просьбам жителей мы взяли этот объект в эксплуатацию на наше предприятие муниципальное Одинцовская теплосеть. За это время силами Одинцовской теплосети мы установили систему обеззараживания очищенных сточных вод, внедрили процесс дозирования бактерий, организовали реагентный пруд-накопитель», — рассказал Иванов.

Кроме того, власти закупили новое оборудование. Уже в январе 2021 года будет завершена процедура банкротства. Глава округа сообщил, что есть договоренность с конкурсным управляющим о том, что эти сооружения передадут на баланс муниципалитета. После этого будет подана заявка на участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги».

Также глава Одинцовского округа обсудил с министром экологии региона Дмитрием Куракиным ситуацию касательно реки Чаченки и Немчиновского пруда, которые являются одним водным комплексом вместе с Ромашковским прудом. Было проведено важное совещание по этому вопросу с представителями Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Мосводостока, торговых центров «Вегас» и «Кунцево».

«По итогам совещания разработали дорожную карту. По ней правительство Подмосковья проверит всех потенциальных нарушителей на протяжении всей реки Чаченки, которая проходит через Москву. Также поручено торговому комплексу „Вегас“ проводить регулярный осмотр и поддерживать в надлежащем состоянии собственные очистные сооружения», — сообщил Иванов.

Андрей Иванов также рассказал, что местные власти совместно с Министерством экологии теперь будут регулярно проводить рейды по выявлению источников незаконных выбросов в реку Чаченку.

«Что касается Немчиновского пруда, то проведена уже большая работа. Мы установили 50 метров заграждений, а также загрузили порядка 200 килограммов торфяного сорбента, что позволяет нам блокировать попадание в пруд различных „химий“», — объяснил глава округа.