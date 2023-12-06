Подмосковье 06 декабря 2023, 17:21 Глава Одинцовского округа проверил ремонт кровель жилых домов в поселке Барвиха пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Капитальный ремонт жилых домов продолжается в поселке Барвиха. В порядок привели кровли в домах № 18, № 23 и № 24. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями оценил качество выполненных работ.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Капитальные ремонты в трех жилых домах поселка выполнены на 85%.

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«Зафиксировали, что еще нужно сделать. По просьбе жителей вентиляционные трубы на крышах подрядчик оснастит решетками — это предотвратит попадание птиц в вентиляцию. Кроме того, в план работ на ближайший месяц поставим замену почтовых ящиков и перил в доме № 18», — рассказал Андрей Иванов.

В Барвихе планируется также капитально отремонтировать дома № 26 и № 17 в 2024 году. Всего в краткосрочный план ремонта до 2025 года включено 252 дома в Одинцовском округе.

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