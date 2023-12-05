Подмосковье 05 декабря 2023, 11:45 Глава Одинцовского округа провел встречу с жителями села Немчиновка пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с жителями села Немчиновка. Основные вопросы коснулись работы общественного транспорта, ЖКХ и благоустройства.

Жители рассказали главе округа о работе общественного транспорта на маршруте № 597 «метро Молодежная — Ромашково». По словам инициативной группы, с наступлением зимы автобусы ломаются и ходят реже. Руководитель муниципалитета пообещал разобраться в вопросе на ближайшей планерке.

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Также на повестке были вопросы благоустройства села и появившиеся перебои с электроснабжением.

«Скачки связаны с переключением на резервную линию подачи. Была проведена ревизия, все приведено к нормативу. Линия выпадает в связи со строительными работами на территории парка „Малевич“, через который проходит кабель. Детально прорабатываем проблему с профильными службами, проводим дополнительный мониторинг», — отметил заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев.

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