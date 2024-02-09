Подмосковье 09 февраля 2024, 15:36 Глава Одинцовского округа посетил Успенский РЭС в поселке Горки-2 Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил структурное подразделение филиала «Западные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» — Успенский РЭС в поселке Горки-2. В 2014 году для надежного электроснабжения сформировали два обособленных структурных подразделения западного филиала компании — Успенский РЭС и Одинцовский РЭС.

Сейчас на территории Успенского района электрических сетей расположено восемь подстанций, а также 644 трансформаторные и распределительные подстанции. Протяженность кабельных линий на обслуживаемой территории — более 1773 километров.

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В Успенском РЭС западного филиала ПАО «Россети Московский регион» работает 83 человека, в наличии семь единиц специальной техники и два резервных источника снабжения электроэнергией. В парке спецтехники имеется электротехническая лаборатория, которая испытывает кабельные линии, определяет места и характер их повреждения. В среднем, в месяц она отрабатывает более 30 заявок.

С целью повышения управляемости и качества обслуживания потребителей компания «Россети Московский регион» с февраля 2019 года упростила требования к процессу передачи на баланс компании электрических сетей коттеджных поселков и объединений садоводов.

Собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и замену оборудования произведет сетевая компания.

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