Подмосковье 08 апреля 2024, 18:42 Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил образовательный центр «Багратион» Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил центр «Багратион» Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с депутатом Государственной думы Аллой Поляковой проверили работу школы «Багратион». Они осмотрели кабинеты и пищеблок, а также пообщались с учениками.

«Я много езжу по Подмосковью, вижу много новых образовательных центров, красивых и очень современных. Но такой школы я не ожидала увидеть. Очень радостно, что образовательный центр на 2200 детей появился в Московской области», — отметила Алла Полякова.

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Образовательный центр на 2200 учеников открыли 1 сентября 2023 года в жилом комплексе «Гусарская баллада». Площадь школы составляет больше 30 тысяч квадратных метров. Она — самая большая в Московской области и третья по величине в России. Кроме того, в здании находятся 88 учебных классов, мастерские, библиотека с IT-зоной, лаборантские, инновационные кабинеты информатики, концертный зал и столовая на 800 человек. Также для учеников есть огромное спортивное ядро со своим стадионом.

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