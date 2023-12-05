Подмосковье 05 декабря 2023, 10:28 Глава Одинцовского округа передал подарки для общественных организаций инвалидов пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился в библиотеке № 1 с представителями Всероссийского общества инвалидов и местного отделения Всероссийского общества глухих. Он вручил активистам организаций подарки к Международному дню инвалидов.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Международный день инвалидов отмечают 3 декабря. Андрей Иванов вручил общественникам холодильник, ноутбук и обогреватель. После они обсудили проблему доступной среды, работу общественного транспорта, состояние железнодорожных платформ и уборку снега в округе.

Реклама

«Работа общественного транспорта сейчас в числе приоритетных задач, мы внимательно разбираем каждое обращение на „Добродел“ и в социальных сетях. Все рекомендации, касающиеся расписания на остановках, его внешнего вида сгруппируем и передадим перевозчику — областной компании „Мострансавто“. Что касается железнодорожных объектов, состояния платформ — готовы вместе с нашими общественниками добиваться от „Российских железных дорог“ качественных изменений как в содержании станций, так и обеспечении безбарьерной среды», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Отдельное внимание уделяется семьям, которые воспитывают детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».