Подмосковье 11 декабря 2023, 16:26 Глава Одинцовского округа обсудил меры поддержки с многодетными семьями пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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В России 2024-й объявлен Годом семьи. На встрече в администрации Одинцовского округа Андрей Иванов обсудил меры поддержки с многодетными семьями.

Сегодня в Одинцове проживают около шести тысяч многодетных семей, где воспитывается 21,5 тысячи детей. Только в 2023 году число многодетных семей в округе приросло почти на тысячу.

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«Это наше богатство, золотой фонд округа. И мы рассчитываем, что семей с тремя и более детьми с каждым годом будет становиться все больше и больше», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Напомним, в округе предусмотрены различные льготы и выплаты многодетным семьям. Среди них бесплатный отдых в детском лагере, новогодние подарки, выплата материнского капитала, деньги на погашение ипотеки и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки в регионе доступны многодетным семьям.

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