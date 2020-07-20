Жители Барвихи боятся, что компания «Премиум Строй» вырубит сосновый лес для дальнейшей застройки. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов заявил, что действия компании незаконны. Прокуратура и полиция уже разбираются в ситуации. А будущее парковой зоны будут решать только вместе с местными жителями.

Жители Барвихи отстаивают сосновый бор около реки Саминка. Они считают, что земельные участки общей площадью почти семь гектаров хотят застроить. На месте уже стоит забор.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил жителям, что действия компании «Премиум Строй» неправомерны. Фирма не обращалась за получением разрешений на какую-либо деятельность.

«В прошлый вторник (14 июля — прим. ред.) собственник участка компания „Премиум Строй“ начала возводить на этой территории забор. Официально заявляю, что данные работы не согласовывались с администрацией городского округа. Собственник не обращался к нам ни за получением ордера на земляные работы, ни за получением разрешения на строительство забора, ни за получением разрешения строительства жилья и любых других объектов капитального строительства», — заявил Иванов.

Он добавил, что уже обратился в контрольно-надзорные органы. Они должны будут дать правовую оценку действиям компании.

«Письма с моей подписью были направлены в прокуратуру, полицию, в Госадмтехнадзор и Госстройнадзор. Отмечу, что данные земельные участки площадью около семи гектаров находятся в частной собственности с 2003 года. Я обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку законности регистрации прав на эти участки», — уточнил глава округа.

Он также пояснил, что по правилам землепользования, которые действуют на территории округа, собственник не сможет получить ни градостроительный план, ни разрешение на строительство.

«Такое решение было принято после многократных встреч и консультаций как с депутатами тогда еще сельского поселения Барвихинского, так и с представителями инициативных групп. Решение по развитию этой парковой территории может быть принято только вместе с жителями. Это моя твердая позиция как главы округа», — заключил Андрей Иванов.

Компания «Премиум Строй» установила забор вокруг соснового леса, по которому местные раньше гуляли. Жители считают, что действия застройщика не правомерны и добиваются правды.