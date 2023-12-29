Подмосковье 29 декабря 2023, 15:12 Глава Одинцовского округа навестил семью погибшего бойца СВО пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Андрей Иванов навестил в Звенигороде семью Талалевых. Этой осенью глава семейства погиб, выполняя боевой долг в зоне специальной военной операции.

Аркадий Талалев жил и работал в Звенигороде. Мужчина прошел Чечню, домой вернулся с боевыми наградами. С начала СВО не смог остаться в стороне и отправился на передовую. Он погиб в октябре 2023 года. У него остались жена с ребенком и родители. Поддержать семью приехал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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«Все, что необходимо, вы нам говорите. Будем помогать, подстраховывать. Мы с вами в любой день, в любое время, любые задачи ставьте нам, мы все сделаем!» — сказал Андрей Иванов.

Глава округа передал семье подарки к Новому году и пообещал помочь в решении бытовых вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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