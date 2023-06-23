Подмосковье 23 июня 2023, 12:07 Глава Одинцовского округа наградил спасателя за тушение пожара в поликлинике

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил благодарственное письмо спасателю Али Карманову. Он отличился тем, что самостоятельно потушил пожар в поликлинике.

Для Али Карманова спасать жизни — дело привычное, за время работы спасателем он не раз приходил на помощь жителям округа. Однако отправившись к врачу, мужчине пришлось использовать профессиональные навыки вне работы.

Пока Али ожидал своей очереди на прием, в здании Одинцовской поликлиники № 1 сработала пожарная сигнализация. Мужчина попросил всех покинуть помещение, а сам вместе с охранником, вооружившись огнетушителем, отправился к источнику пожара.

К моменту прибытия пожарных возгорание было полностью потушено. Поступок Али не оставили без внимания. Спасателя поблагодарили за смелость и вручили благодарственное письмо. Хотя сам он себя героем не считает — говорит, что просто выполнял свой долг.

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