23 июня 2023, 12:07
Глава Одинцовского округа наградил спасателя за тушение пожара в поликлинике
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил благодарственное письмо спасателю Али Карманову. Он отличился тем, что самостоятельно потушил пожар в поликлинике.
Для Али Карманова спасать жизни — дело привычное, за время работы спасателем он не раз приходил на помощь жителям округа. Однако отправившись к врачу, мужчине пришлось использовать профессиональные навыки вне работы.
Пока Али ожидал своей очереди на прием, в здании Одинцовской поликлиники № 1 сработала пожарная сигнализация. Мужчина попросил всех покинуть помещение, а сам вместе с охранником, вооружившись огнетушителем, отправился к источнику пожара.
К моменту прибытия пожарных возгорание было полностью потушено. Поступок Али не оставили без внимания. Спасателя поблагодарили за смелость и вручили благодарственное письмо. Хотя сам он себя героем не считает — говорит, что просто выполнял свой долг.
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