Подмосковье 28 февраля 2024, 13:07 Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ремонт общежития Звенигородского колледжа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил обновленное общежитие Звенигородского финансово-экономического колледжа. В ноябре 2023 года там завершился капитальный ремонт.

Звенигородскому финансово-экономическому колледжу исполнится 84 года в 2024 году. Он открылся 19 апреля 1940 года и является одним из старейших образовательных учреждений в системе отечественного финансового образования. Учреждение с 2006 года является филиалом Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Там готовят бухгалтеров и финансистов.

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Построенное в 1960 году здание общежития на Спортивной улице капитально отремонтировали прошлой осенью. Строители обновили кровлю, фасады, инженерные системы, заменили окна и выполнили внутреннюю отделку.

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Теперь в общежитии есть читальный зал, медицинский пункт, помещения для досуга и отдыха, кухни на каждом этаже, душевые, умывальные комнаты, прачечная, а также комната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В здании действует пропускной режим, установлена автоматическая система пожарной сигнализации и тревожная кнопка для связи с вневедомственной охраной.

«После ремонта в общежитии колледжа могут с комфортом расположиться 250 студентов, сейчас проживают 115. Все комнаты оснащены современной мебелью. Созданы все условия, чтобы после учебы ребята могли качественно отдохнуть и подготовиться к занятиям», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Сегодня в обновленном корпусе живут студенты из Астрахани, Перми, Благовещенска и других городов страны, в том числе и из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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