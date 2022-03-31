Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подарил квадрокоптер школьникам

У школьников Одинцовского лицея № 10 праздник — глава округа подарил им долгожданный квадрокоптер. С его помощью ребята создадут трехмерную модель школы, в которой спроектируют план освещения территории.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас мы с вами обсуждаем квадрокоптеры, а раньше были очень популярны кружки, мы делали своими руками модели самолетов, заправляли керосином, летали, у нас были соревнования, мы очень гордились», — рассказал во время неформального общения со школьниками Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Новая схема плана освещения поможет сэкономить электричество, да и в вечернее время с комфортом прогуливаться по территории. Собственные квадрокоптеры у школьников есть, однако для такого проекта оборудование не подходит.

После обеда школьники устроили небольшое показательное выступление — продемонстрировали навыки пилотирования, правда, пока лишь на учебном квадрокоптере. Новый же обещали освоить в ближайшее время, после чего приступят к созданию трехмерной модели лицея.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров — в 2022 году в строительство школ и детских садов вложат более 22 миллиардов рублей.