Подмосковье 14 марта 2023, 10:16 Глава Одинцова заложил капсулу времени в основание будущего детского сада в ЖК «Равновесие»

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Глава Одинцова заложил капсулу времени в фундамент строящегося детсада в жилом комплексе «Равновесие». Он будет рассчитан на 360 детей и станет первым в селе Перхушково.

В трехэтажном здании разместят пищеблок, комнаты для работы с детьми, кабинет логопеда, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы.

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«Даем старт строительству нового детского садика на 360 малышей. <...> Для нас это всегда большая радость — когда появляются детские сады, потому что это место будущих встреч, знакомств, первой дружбы, первого коллектива, новых невероятных открытий», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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Объект введут в эксплуатацию до конца этого года. После чего сад передадут на баланс муниципалитета. Дошкольное учреждение откроет двери для маленьких воспитанников в первом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске к началу учебного года построят новую школу. В этом микрорайоне живут около 10 тысяч человек, но еще нет учебных заведений, поэтому дети ездят в Москву. Уже этой осенью ситуация изменится.

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