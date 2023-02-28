Подмосковье 28 февраля 2023, 09:04 Глава Одинцова заложил капсулу времени в фундамент строящейся школы в ЖК «Заречье Парк»

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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заложил капсулу времени в фундамент строящейся школы в жилом комплексе «Заречье Парк». Будущие ученики откроют ее и прочитают послание из прошлого через 11 лет.

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Новая школа распахнет свои двери в третьем квартале 2024 года. Она рассчитана на 600 детей. На четырех этажах разместят лаборатории для кабинетов физики и химии, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, актовый и спортивные залы, а также столовую на 312 посадочных мест.

Объект позволит разгрузить местную Зареченскую школу.

«Наш район активно развивается последнее время, строятся новые дома. Сейчас единственная школа, которая существует в поселке Заречье, переполнена. У нас по шесть-семь классов каждого уровня, <…> детей много», — рассказала местная жительница Елена Кудрявцева.

Новая школа будет передана в муниципалитет. В планах застройщика также возвести поликлинику на 300 посещений в смену с молочно-раздаточным пунктом и детский сад на 210 воспитанников.

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