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    22 июля 2020, 10:34

    Глава Одинцова спилил болгаркой забор в Барвихе, мешавший жителям гулять в лесу. Видео

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    Незаконно появившийся в лесу подмосковной Барвихи забор убрали. Компания, установившая его вблизи реки Саминки, не согласовала действия с администрацией. В результате 22 июля глава Одинцовского округа вместе с рабочими приехал на демонтаж забора.
    Глава Одинцова спилил болгаркой забор в Барвихе, мешавший жителям гулять в лесу. Видео | Изображение 1

    Действия компании «Премиум Строй» вызвали опасения у людей. Жители забеспокоились, что, установив забор, она вырубит здесь сосновый лес для дальнейшей застройки. Разбираться в ситуации стали полиция и прокуратура.

    По словам Андрея Иванова, действия фирмы неправомерны. Она не получала разрешения на возведение забора. Но официальное заявление не остановило стройку. Тогда глава решил действовать радикально — сам взял в руки болгарку.

    Мы не позволим творить в нашем округе самоуправство, какими бы влиятельными ни были собственники. Перегораживать доступ к воде запрещено! В этой ситуации я полностью на стороне наших жителей. Повторю главное: решение по развитию территории может быть принято только совместно с местным сообществом! И никак иначе

    Андрей Иванов.

    По словам Иванова, компания не согласовывала свои действия с администрацией округа и не обращалась за получением ордера на земляные работы.

    Не было получено и разрешение на строительство жилья. В пятницу, 17 июля, глава обратился в контрольно-надзорные органы.

    Письма за моей подписью были направлены в прокуратуру, полицию, Госадмтехнадзор и Госстройнадзор

    Андрей Иванов.

    Ранее компания установила забор вокруг соснового леса, где гуляли местные жители. Они сразу сочли действия застройщика неправомерными и стали добиваться правды.

    Новости SMI.FM