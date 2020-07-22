Глава Одинцова спилил болгаркой забор в Барвихе, мешавший жителям гулять в лесу. Видео
Действия компании «Премиум Строй» вызвали опасения у людей. Жители забеспокоились, что, установив забор, она вырубит здесь сосновый лес для дальнейшей застройки. Разбираться в ситуации стали полиция и прокуратура.
По словам Андрея Иванова, действия фирмы неправомерны. Она не получала разрешения на возведение забора. Но официальное заявление не остановило стройку. Тогда глава решил действовать радикально — сам взял в руки болгарку.
Мы не позволим творить в нашем округе самоуправство, какими бы влиятельными ни были собственники. Перегораживать доступ к воде запрещено! В этой ситуации я полностью на стороне наших жителей. Повторю главное: решение по развитию территории может быть принято только совместно с местным сообществом! И никак иначеАндрей Иванов.
По словам Иванова, компания не согласовывала свои действия с администрацией округа и не обращалась за получением ордера на земляные работы.
Не было получено и разрешение на строительство жилья. В пятницу, 17 июля, глава обратился в контрольно-надзорные органы.
Письма за моей подписью были направлены в прокуратуру, полицию, Госадмтехнадзор и ГосстройнадзорАндрей Иванов.
Ранее компания установила забор вокруг соснового леса, где гуляли местные жители. Они сразу сочли действия застройщика неправомерными и стали добиваться правды.