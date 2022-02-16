Глава Одинцова рассказал о повышении зарплат на встрече с водителями автобусов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов пообщался с водителями автобусов. Он рассказал о повышении зарплат на 15% с марта в соответствии с распоряжением губернатора региона Андрея Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

Автобусный парк № 6 в Одинцове — один из крупнейших перевозчиков округа. Он обслуживает более половины маршрутов муниципалитета. Отсюда ежедневно на рейс выходят около 350 автобусов. Сотрудники администрации городского округа посетили автопарк, чтобы проверить состояние техники и пообщаться с сотрудниками.

По словам водителей, в последнее время они часто перерабатывают. В первую очередь это связано с нехваткой кадров. Часть сотрудников находится на больничном, общий же недобор штата составляет почти 20%. Чтобы поддержать водителей, власти Подмосковья поручили повысить им зарплату. Об этом напомнил на встрече глава округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

«4,9% будут с 1 марта выплачивать в качестве доплаты водителям, это договоренность между правительством области и профсоюзами, и от Минтранса области будет еще осуществляться выплата до 10% за добросовестное качество выполнения работ», — сообщил глава Одинцовского г. о. Андрей Иванов.

Также на встрече обсудили дополнительные маршруты, безопасность транспорта и систему бесконтактной оплаты. Все собранные пожелания глава пообещал обсудить с помощниками уже в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев поручил повысить зарплаты водителям автобусов «Мострансавто» с марта.