Глава Одинцова проинспектировал недострои в ЖК «Гусарская баллада» | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Глава Одинцова проинспектировал недострои в ЖК «Гусарская баллада»

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Жителей «Гусарской баллады» уже не первый год беспокоит недостроенный жилой дом на улице Триумфальная. Эстетическая неудовлетворенность — меньшая из проблем, но скоро жителям будет не о чем беспокоиться. После осмотра недостроя его решили снести.

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«Муниципалитет обратится к Госимуществу — и земельный участок, на котором сейчас находится этот объект, будет передан в муниципальную собственность, а соотвественно, как следствие, после этого мы снесем этот объект и будем уже в дальнейшем вовлекать его в оборот. Мировое соглашение с нашей стороны уже подписано, условия его утверждены, направлено в Росимущество. Мы ожидаем, что оно будет направлено сегодня или завтра. После этого будет направлено в арбитражный суд Московской области», — сказал заместитель главы администрации Одинцовского г. о. Александр Тесля.

Еще один недострой — детский сад на улице Дениса Давыдова. Его строительство остановилось еще в 2015 году. В августе территорию передали в муниципальную собственность. Глава округа Андрей Иванов поручил провести экспертизу состояния здания.

«Учитывая, какой дефицит дошкольных учреждений и то, о чем нам постоянно говорят жители и просят больше открыть садов, и школа у нас появится тоже в следующем году — конечно, хотелось бы его сохранить, достроить и побыстрее ввести в эксплуатацию», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

По эффективности ликвидации объектов незавершенного строительства, Одинцовский округ входит в тройку лидеров Московской области. За четыре года в округе удалось ликвидировать 544 недостроя.

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