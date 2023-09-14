Подмосковье 14 сентября 2023, 19:42 Глава Одинцова Иванов проверил ход обустройства пешеходных троп в музее-усадьбе Захарово пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Музей-усадьба Захарово Одинцовского округа готовится к большому празднику: в следующем году на территории отпразднуют 225-летие со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас в парке обустраивают пешеходные тропы, ход работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Парк очень популярный. Здесь гуляют жители поселка Летний Отдых и деревни Хлюпино, бегают спортсмены и проводят свободное время дачники. Поэтому в проекте важно предусмотреть освещение, а также лавочки и станции для отдыха», — отметил Иванов.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

С июня подрядчик начал реконструировать старые грунтовые дорожки и заменять их на более современные. Тропиночную сеть делают с геотекстилем, подушкой-основанием и слоем гравия.

Всего площадь реконструированных дорожек составит 6,5 тысячи квадратных метров. Первый этап благоустройства планируют завершить в этом году. Также по проекту установят лавочки и освещение, чтобы сделать отдых для гостей парка ещё более комфортным.

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