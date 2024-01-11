Подмосковье 11 января 2024, 18:25 Глава Одинцова Андрей Иванов проверил работу трех котельных Никита Сморкалов

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Глава Одинцова Андрей Иванов проверил состояние трех котельных округа. Все они оказались полностью в исправном состоянии.

Паровая котельная в поселке Барвиха обслуживает жилые дома с 1964 года. По словам главного инженера санатория «Барвиха» Сергея Будкова, объект достойно справился с январскими морозами. На низкую температуру пожаловались жители 12 квартир — проблемы были на сетях или в самом доме. Оборудование котельной ежегодно проходит экспертизу.

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В 60-х также заработала котельная санатория «Поречье». Сейчас она обслуживает один многоквартирный дом. Рядом со зданием установили дополнительный дизельный котел.

«8 января случилась утечка и сотрудники долго не могли ее найти. Оказалось, была незаконная врезка в систему в здании заброшенного автосервиса. В результате произошел сбой в работе котельных, их пришлось остановить. Но, в рамках регламента, в течение четырех часов мы запустили систему снова. Температура в квартирах не упала ниже 18 градусов», — рассказал. директор муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» Александр Евсеев.

В исправном состоянии оказалась и котельная 121 авиационного ремонтного завода. В инвестиционную программу заложили средства на ее модернизацию.

«В округе 210 котельных, каждая индивидуальна и в разных стадиях модернизации, но все они в работе. На случай аварийных ситуаций в Одинцово предусмотрена система, при которой в случае котельная может переключить подачу теплоэнергии на другую котельную. Несколько котельных могут образовывать общий контур», — рассказал замглавы округа Михаил Коротаев.

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