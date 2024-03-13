Подмосковье 13 марта 2024, 18:56 Глава Одинцова Андрей Иванов провел для жителей округа экскурсию по заводу «АНИ Пласт» пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Читать 360tv в

Жители микрорайона Верхний Посад в Звенигороде долгое время выражали свои опасения относительно работы завода «АНИ Пласт». Встречу с инициативными горожанами провел глава округа Андрей Иванов. Экскурсия по предприятию стала ответом на их вопросы.

В мероприятии участвовала инициативная группа жителей, а также представители общественной палаты Одинцовского округа и представители министерств инвестиций и экологии Московской области.

Реклама

«Нам показали весь цикл производства, ответили на вопросы и пообещали, что подобные встречи и экскурсии будут проходить на регулярной основе», — сказал глава Одинцова Андрей Иванов.

пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».