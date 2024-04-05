Подмосковье 05 апреля 2024, 14:12 Глава Одинцова Андрей Иванов присоединился к акции по безопасности на дорогах Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцове проводят акцию, направленную на поддержание безопасности на дорогах. Глава округа Андрей Иванов также присоединился к социальному раунду «Один щелчок спасает жизнь».

Главная задача акции — проинформировать автомобилистов о важности использования ремней безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции проводят такие рейды на регулярной основе.

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«Использование ремня безопасности позволяет значительно снизить тяжесть последствий при ДТП. Садясь в автомобиль, я всегда пристегиваюсь и рекомендую всем водителям и пассажирам поступать так же», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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